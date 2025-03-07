SOS Çocukköyü Derneği, bu yılki Ramazan kampanyasında, mavi kutuları sembol olarak kullanıyor

SOS Çocukköyü Derneği, bu yılki Ramazan kampanyasında, mavi kutuların sembol olarak kullanıldığı bir kampanya ile halkı iyiliği ve umudu arttırmak için bağış yapmaya davet ediyor.

-Paylaşmanın gücü

Dernekten yapılan açıklamaya göre, SOS Çocukköyü Derneği Bireysel Fon Geliştirme Sorumlusu Raşit Kutlu, kampanya hakkında şu bilgileri verdi:

“Kampanyamızda, ellerinde mavi kutularla farklı şehir merkezlerinde yürüyen insanları görüyoruz. Mavi kutuların içinde aslında hiçbir şey yok ve hiçbir yere gönderilmiyorlar. Mavi kutular, paylaşmanın, iyiliği artırmanın ve toplumsal dayanışmanın gücünü simgeliyor. Hedefimiz, bu Ramazan ayında halkımıza mavi kutularla 'dayanışma' ve 'yardım etme' kavramını hatırlatmak. Bu yılın Ramazan ayı boyunca, herkes yardımlaşma ve iyilik yapma gücünü paylaşabilir”

-Kampanyaya nasıl destek olunabilir?

SOS Çocukköyü Derneği'nin Ramazan kampanyasına destek olmak isteyenler için şu yöntemler hatırlatıldı:

"SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye mesaj göndererek tek seferde 300 Türk Lirası Fitre bağışında bulunulabilir. Dileyen birden fazla SMS de gönderebilir.

Online Bağış: soscocukkoyu.org resmi sitesinden online bağış yapılabiliyor.

Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin, Lefkoşa Çocuk Köyü ve Girne Gençlik Evi yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabilir

Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabilir.

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

İş Bankası: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727"

Detaylı bilgi 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor.