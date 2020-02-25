SOS Çocukköyü Derneği istismara karşı işbirliği ve gerekenlerin yapılması çağrısı yaptı

SOS Çocukköyü Derneği, bir lisede çıkan kavga sonucu bir gencin yoğun bakımda olduğunu belirterek, istismara karşı işbirliği ve gerekenlerin yapılması çağrısında bulundu.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarın yalnızca yetişkinlerden çocuklara değil, çocuklardan çocuklara da yapılan bir uygulama olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Gazetelerden üzülerek takip ettiğimiz üzere bir lisede çıkan kavga sonucu hayatı tehlikeye girerek halen yoğun bakımda uyutulan gencimizin başına gelenler, en yalın haliyle çocuktan çocuğa uygulanan fiziksel istismar neticesidir.

SOS Çocukköyü Derneği olarak okullarda önleyici çalışmalar yapılması, çocuk ihmal ve istismarını en aza indirgemek için Çocuk Koruma Politikaları’nın okullarda yaygınlaştırılması için 2014 yılından beri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile istişare halindeyiz. 18 Kasım 2019 tarihinde hem Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın davet edildiği bir çalıştay organize edilmiş, ve okullarda Çocuk Koruma Politikaları’nın pilot uygulamasına geçilebilmesi için hareket planı çıkarılmıştır.

Bu vahim olayın bir daha gerçekleşmemesi için başta KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşları ivedilikle işbirliğine davet eder, çıkarılan hareket planının en hızlı şekilde uygulamaya alınması için gerekeni yapmaları hususunda çağrı yapmak isteriz.

İstismara göz yumulduğu sürece çocuklarımız ve gençlerimiz daha büyük risklere sürüklenecek, hem suça teşvik edilecekler hem de mağdur olacaklardır.”

“Peki çocuk koruma nedir biliyor musunuz?” diye sorulan SOS Çocukköyü Derneği açıklamasında, ‘Çocuk Koruma’nın 18 yaşından küçük tüm bireyler için geçerli olduğu belirtildi ve şunlar aktarıldı:

“Herhangi bir çocuk istismarı veya çocuk sömürüsünü engellemek, çocuk için koruyucu ve kollayıcı bir ortam yaratıp muhafaza etmek veya olası bir ihmal/istismar olayının gerçekleşmesi durumunda, çocuğun yüksek yararı gözetilerek gerekli adımların atılmasıdır.

İHMAL VE İSTİSMAR ÇEŞİTLERİ

İhmal ve istismar çeşitlerinin 4’e ayrılmakta olduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

Fiziksel İstismar: vurma, tokat atma, sarsma, savurma, zehirleme, yakma, veya boğazını sıkma gibi hareketleri içerebilir.

Cinsel İstismar: herhangi bir yetişkin veya çocuk tarafından zevk ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan aktiviteler anlamındadır. Çocuğun cinsel istismarı, çocuk bunun farkında olsa da olmasa da, bir çocuğu kandırarak veya zora başvurarak cinsel bir aktiviteye yönlendirmeyi içerir. Bu aktiviteler fiziki teması veya cinsi münasebet içeren veya içermeyen hareketleri kapsar. Bu, aynı zamanda çocukları pornografik materyale bakmaya veya bu materyalin üretimine katılmaya sevk etmeyi içerebileceği gibi çocukları cinsel olarak münasip olmayan biçimde davranmaya sevk etmeyi de içerebilir.

İhmal ve İhmalkar Muamele: çocuğun bakımından sorumlu kişinin, çocuğun sağlığına, eğitimine, duygusal gelişimine, beslenmesine, barınmasına ve emniyetli yaşam koşullarına katkıda bulunmak hususundaki ihmalini veya dikkatsizliğini içerir, ki söz konusu ihmal veya dikkatsizlik de çocuğun sağlığına veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimine zarar vermeyi veya zarar verme ihtimalini içerir.

Duygusal İstismar: Çocuğu, kendi gözünde küçük düşürecek ve onun gelişimini olumsuz yönde etkileyecek biçimde sürekli olarak duygusal istismara tabi tutmak. Bu, çocuğa önemsiz olduğunu, sevilmediğini, ve yetersiz olduğunu, veya sadece başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için varolduğunu telkin etmek; veya ona uygun olmayan beklentiler yüklemek gibi davranışları da içerebilir. Bu tür davranışlar aynı zamanda, hareket kısıtlamayı, tehdidi, korkutmayı, ayrımcılığı, günah keçisi durumuna sokmayı, kirli işlere bulaştırmayı, alay etmeyi, küçük düşürmeyi, zorbalık etmeyi, gururunu kırmayı içerir.”

NE YAPILMALI?

Olası bir çocuk koruma olayı durumunda, çocuk hakları ihlalinde ne yapılması gerektiğiyle ilgili “Okul ortamında zorba davranışları önleyici programların derhal uygulamaya alınması için çalışmalar başlatılmalıdır. Çalışanların ve öğrencilerin istismarı (zorba davranışı) tanıması ve seyirci kalmayarak mağduriyeti önlemek için harekete geçmesi önemlidir. Tenefüs saatlerinde yeterli sayıda gözetmen tedarik edilmeli ve aktif müdahale etmeleri sağlanmalıdır” denilen SOS Çocukköyü Derneği açıklamasının sonunda, ihbar yöntemleri da aktarıldı.

İHBAR YÖNTEMLERİ

Açıklamada ihbar yöntemleri şöyle sıralandı:

KKTC Panik Butonu uygulamasını indirerek ihbar çağrısında bulunulabilinir.

ALO 183 hattı aranarak ihbarda bulunulabilinir.

ALO 155 Polis hattı veya en yakın polis birimi aranarak şikayette bulunulabilinir http://www.polis.gov.ct.tr/

SOS Çocukköyü Derneği 2257017 veya 2254318 nolu telefon numaralarından aranarak gerekli yönlendirmeler hakkında bilgi sahibi olunabilinir veya yardım istenebilinir.

En yakın Sosyal Hizmetler ofisine başvurulabilinir http://shd.gov.ct.tr/

25/02/2020 20:26