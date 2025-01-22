SOS Çocukköyü Derneği, yetenekli çocukların geleceği için yeni bir bağış kampanyası başlatıyor

SOS Çocukköyü Derneği, spor alanında yetenekli çocukların geleceğini şekillendirmek için yeni bir düzenli bağış kampanyası başlatıyor. Bu kampanya, çocukların hem eğitim hayatlarına hem de spor kariyerlerine doğrudan katkıda bulunarak, onları daha özgüvenli ve başarılı bireyler haline getirmeyi hedefliyor.

Spor, yalnızca fiziksel bir aktivite değil; çocuklar için aynı zamanda bir özgüven kaynağı, disiplin öğretisi ve hayallerine ulaşma yolunda bir köprü. SOS Çocukköyü Derneği, geleceğin sporcularını yetiştirmek için onların fiziksel, psikolojik ve eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamak adına destekçiler arıyor. Bu kampanyaya katılarak genç yeteneklerin parlamasına ve onların hayallerine bir adım daha yaklaşmasına herkes yardımcı olabiliyor.

Nasıl Destek Olabilirsiniz?

Katılım son derece basit! Cep telefonlarından mesaj kısmına ABONE SOS3 yazarak 4271’e mesaj göndererek düzenli bağış başlatılabiliyor. Bağış tutarı, güncel asgari ücret oranının %0,50’si olarak belirlenmiş olup, aylık olarak yenilenecek. Bağışlar, asgari ücretteki artışlara endeksli olarak güncellenecek, böylece her zaman etkin bir destek sağlanabilecek.

Küçük bir katkınız büyük bir değişimin başlangıcı olabilir

Düzenli bağışlar sayesinde bir çocuğun yeteneğinin gelişmesine, özgüven kazanmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine yardım edilebilir. Daha fazla bilgi için, SOS Çocukköyü Derneği resmi internet sayfası ziyaret edilebilir: https://soscocukkoyu.org

Gelin, birlikte geleceğin sporcularını yetiştirelim. Şimdi harekete geçin ve bir çocuğun hayatına dokunun!