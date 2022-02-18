SOS Çocukköyü Derneği’ne anlamlı destek

SOS Çocukköyü Derneği’nde bakım ve destek gören çocuklar için Stelzer Group Kıbrıs bünyesindeki Yardım Vakfı tarafından çocuk kıyafetleri bağışlandı.

SOS Çocukköyü Program Müdürü Ahmet Akarsu tarafından kabul edilen Stelzer Group yetkilileri, Çocuk Köyü Lefkoşa yerleşkesini ziyaret ederek desteklerini iletti. Ziyarette konuşan Akarsu, Kıbrıs Türk toplumundaki bireylerin ve kurumların hassasiyetleri sayesinde ve onlardan aldıkları destekle, çocuklar için umut dolu bir gelecek yaratmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Stelzer Group ailesinin katkılarından mutlu olduklarını belirten Akarsu, ayrıca grup yetkililere teşekkür belgesi de takdim etti.

400 PARÇA KIYAFET BAĞIŞLANDI

Ziyarette konuşan Stelzer Group yetkilisi Elahe Varshosaz da yapılan bağışa ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile tipi bakım, aile güçlendirme çalışmaları ile aile bakımını kaybetme riski altındaki çocuklara destek veren SOS Çocukköyü Derneği’ne destek olmak için bugün buradayız. 2 – 16 yaş çocuk ve gençlerin kullanabileceği dört yüz parça giysi, kıyafet ve aksesuar bağışı yaparak, SOS’in yıllardır başarıyla üstlendiği misyonuna bir katkıda bulunabilmekten çok mutluyuz.”

"KAZANCIMIZI BU TOPLUM İLE PAYLAŞIYORUZ"

Özellikle elektronik eşya, moda ve gıda sektörlerinde yatırımları artan grubun yetkilisi Varshosaz, “Şirketler grubu bünyemizdeki Stelzer Yardım Vakfı, sosyal yardım ve destek faaliyetlerini her geçen yıl gittikçe çeşitlendirmekte ve arttırmaktadır. Buradaki kazancını tekrardan Kuzey Kıbrıs’a yatırmayı, istihdam, sosyal gelecek ve toplumsal kazançların olabileceği alanlarda katkıda bulunmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı

Bu habere tepkiniz:



18/02/2022 09:38