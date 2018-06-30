SOS Çocukköyü Derneği’ne Anlamlı Ziyaret

SOS Çocukköyü Derneği’ni 28 Haziran 2018 Perşembe günü Psikoloji ve kimlik konularında sayısız araştırma yapan Psikopolitik teoriler ve dünyanın sorunlu birçok yerinde barış için yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Prof. Dr. Vamık Volkan ve ülkemizde kitap, roman, kısa film, belgesel ve uzun metraj sinema filmi gibi bir çok başarılı işlere imza atan Ferhat Atik ziyaret etti. Ziyarette kendilerine SOS Çocukköyü Derneğ’nin güncel ve önümüzdeki dönem çalışmaları aktarıldı.

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Direktörü Refika İnce yaptığı açıklamada, “ülkemizden yetişen böylesine başarılı insanların derneğimizi ziyaret etmesi ve yakından ilgilenmesi derneğin gönüllülerini ve çalışanlarını onurlandırmaktadır. Her çocuk için sevgi dolu bir yuva yaratmak amacıyla, aile bakımını kaybeden çocuklar için farkındalık yaratıp yakından ilgilenilmesi, çocukların geleceğine ışık tutmaktadır” ifadesinde bulundu.