HABER KIBRIS

SOS Çocukköyü Yararına Gösteri Düzenleniyor

SOS Çocukköyü’nde, Cuma günü, “Benimle Oynar Mısın?” adlı interaktif pandomim gösterisi sergilenecek. 

ads
31/10/2018

SOS Çocukköyü Yararına Gösteri Düzenleniyor

SOS Çocukköyü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çetin Pehlivan’ın performans sergileyeceği etkinliğin gelirinin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

Gösteri, “kirlenmiş, üzerinde yaşayan tüm canlıların yok olma tehlikesi yaşadığı Rüya Adası’nı kurtarmak için yola çıkan çocukların yaşadığı maceraları” konu almakta.

“Benimle Oynar Mısın ?” ayrıca, birlikte oyun yaratma teması üzerine kurulan “Fiziksel Atölye” çalışması niteliğinde.

Katılım bedelinin 10 TL olduğu etkinlik sabah saat 10:30 ve öğleden sonra saat 15:00 olmak üzere 2 defa sergilenecek.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: SOS Çocukköyü, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK YAŞAM

Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu ile Çocukları Kucaklıyor

HK YAŞAM

Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’nin bir yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun katkıları ve bağımsız sanat için bir araya gelen genç sanatçıların oluşturduğu So Kolektif işbirliğiyle gerçekleşen “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” isimli müzikli çocuk oyunu sahne aldı. Oyun, ilk olarak Gelibolu İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu öğrencileri için sahne aldı.
© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems