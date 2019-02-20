SOS Çocukköyü Yararına Tiyatro Oyunu Sahnelendi

SOS’ten verilen bilgiye göre, “Bir Aşk, Bir Ömür” isimli tiyatro oyunu Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda sahneye konuldu.

Oyunun Girne gösterimi, 1 Mart Cuma akşamı GAÜ Spectrum sahnesinde yer alacak.

Oyunun biletleri SOS Çocukköyü Derneği, Deniz Plaza, Girne Amerikan Üniversitesi Etkinlik Birimi ve 3RD Generation'dan temin edilebilir.