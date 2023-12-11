SOS Çocukköyü'nde bakım verenlere yönelik atölye çalışması düzenlendi

SOS Çocukköyü aile tipi bakımda, bakım verenlere yönelik “Çocukluktan Gençliğe Psikolojik Sağlık: DamgalaMAdan Destek Olmak” konulu atölye çalışması düzenlendi.

SOS Çocukköyü Derneği’nin, Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) uzmanlarının desteği ile düzenlediği atölye çalışması 4 gün sürdü.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek çatısı altında yaşam sürdüren 92 çocuk ve gencin bakımından sorumlu SOS anneleri, teyzeleri, aile asistanları, eğitmenleri ve gençlik danışmanları olarak çalışan 31 kişi eğitimlere katıldı.

Psikolojik destek ve psikiyatrik tedaviye olan ön yargıyı kırma, yanlış inanç geliştirmeyi önleme ve bu destek türleri için doğru ifade kullanma ile etiketlemeyi önleme konusunda yapılan oturumlarda DAÜ-PDRAM Başkanı Dr. Psk. Fatoş Özeylem Küçük’ün yanı sıra DAÜ-PDRAM ekibinden Uzm. Psk. Gökçe İnce, Uzm. Psk. Haşim Haşimoğulları, Uzm. Psk. Özlem Güler Erginsoylu ve Uzm. Psk. Güler Ataş Buldu eğitim verdi.

-“Ön yargılar kadar doğru bilinen yanlışlar da var”

Eğitim süresince ön yargıların var olduğuna, bilinçlenme ve farkındalıkla bunların üstesinden gelinebileceğine değinen uzmanlar, oturumlar sonucunda katılımcılardan geri bildirim alarak eğitimin verimliliği üzerine de değerlendirmede bulundu.

-Amcaoğlu

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Program Gelişim Danışmanı ve Alternatif Bakım Danışmanı Fatma Amcaoğlu günümüz dünyasında psikolojik desteğin ve ihtiyacının var olabileceğini kabul etmek gerektiğine ancak bu konuda birçok ön yargının ve doğru bilinen yanlışların olduğuna dikkati çekti. Bir çocuğun travmalarının terapi desteği sayesinde atlatılabileceğini belirten Amcaoğlu; “Sadece kurumumuzda değil, her yerde bir çocuğa bakım verenlerin, ebeveynlerin bu bilinçte olmasını arzuluyoruz. Böyle bir desteğe ihtiyaç duyulmasının normal olduğunu bilmelerini, yürekten inanmalarını bekliyoruz. Bu desteği alan veya ihtiyaç duyan çocuk ve gençleri etiketlememelerini onları kucaklamalarını, anlamalarını ve desteklemelerini istiyoruz. Bakım verenlerin bu konuda farkındalık kazanmaları çok önemli” dedi.

Küçük

Eğitimler sonrası geri dönüşleri değerlendiren DAÜ-PDRAM Başkanı Dr. Psk. Fatoş Özeylem Küçük atölye çalışmasının verimli geçtiğini kaydetti. Küçük, atölye çalışmasında, özellikle çocuk ve gençlerde psikolojik sağlığa yönelik bireysel ve toplumsal algıda pozitif psikolojinin önemine ve semptomların ötesinde bireyin iyilik haline dikkat çekebilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Atölye çalışmasının bir diğer amacının da psikolojik sağlığın korunmasının en temel insan hakkı olduğunu vurgulamak olduğunu ifade eden Küçük, “Bu hakkı fark ederek gerek kendimizi gerekse bakım vermekte olduğumuz çocuk ve gençlere herhangi bir psikolojik güçlük nedeniyle etiketlemeden ve etiketlenmeye izin vermeden destek olma yollarını yeniden çizmekti. Eğitimler sonrasında, SOS bakım verenlerinden eğitim konularının ve yapılan çalışmalara dair olumlu kazanımlar edindiklerine dair geribildirimler aldık” diye konuştu.