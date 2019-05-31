SOS Çocukköyü’nden 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajı...

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, çocuk hakları açısından Kuzey Kıbrıs’ın içinde bulunduğu durumun iç açıcı olmadığını ifade etti.

Akter, Dünya Çocuk Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Dünyada ve ülkemizde maalesef hızla artan ve halen devam eden sömürüye dayanan sistem nedeniyle çocukların istismarı artık her güne yayılan haberler olarak karşımıza çıkmıştır” dedi.

Çocukların, bilinçli ve eğitimli aile ortamlarında yetiştirilmelerinin önemini vurgulayan Akter, cinsel ve ekonomik sömürülerden uzak koşulları sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Dünya genelinde savaşlar nedeniyle her gün yüzlerce çocuğun öldüğünü, mülteci durumuna düşen çocukların bilmedikleri yerlere göç etmek zorunda kaldığını, ellerine silah verilip savaşa sürüklenildiğini belirten Akter, “Daha fazla çaba, daha fazla emek hükümetler boyutunda tüm insanlığın görevi olmalıdır” dedi.