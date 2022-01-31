Sosyal Devlet Olamadık, Devlet Yapısı da o Yaşlı Evi Gibi

Sosyal Devlet olmakla, devletin sosyal yardım görevlileri olması arasında İskele Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi kadar fark var. Orayla ilgili detaylı rapor, taaa Ekim 2021'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi'ne gitmiş.

Bakan dahil, herkes seçim derdinde olduğu için, olay, geçtiğimiz hafta herkesin aynı anda isyan etmesi ile ayyuka çıktı. Yardımsever vatandaş Mehmet Kumser'in binadan içeri girmesi ile de ayıp herkesin yüzüne tokat gibi çarpmış

Başbakan, hafta sonu mesaisini orada harcadı. Yardımseverler oraya koştu. Uzak duran İskele Belediyesi sorumluluk aldı. Vakıflar İdaresi vakıf yönetimini görevden aldı, şimdi yeni bir umut doğdu. Kimse işin peşini bırakmayacak

Çok güzel gelişmeler var. Kısa sürede bitecek çalışmalarla orası yaşanası bir yer halini alacak. Bundan sonrası, benzer bir duruma düşmemesi için güçlü bir vakıf yönetimi kurulmasında. Herkes elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir

Peki, haftalarca yayınlarımızda adeta ağladık. Yaşlı bakım evlerinde "aşı olmadığı" için ölen yaşlılar var. Memlekette bir yaşlı evi yok. Bir çok yaşlı evi, denetimsiz, vicdansızlara teslim. Tamamını denetleyecek ve aynı standartta tutacak bir yasa, tüzük ise yok.

Bu ülkede yaşlı bakım evi yasası yok. Yaşlı hakları yasası yok. Saldım çayıra mevlam kayıra bir sistem var. O an görevde olan iyi biriyse, iyi hizmet alıyorlar. Yahu, çocuklar aşılı, anne baba aşısız öldüler, gözümüzün önünde. Yazık değil mi?

Koskoca bir koli ilaç, tarihi geçmiş. Gece orada kimse yok, kim ne ilaç içiyor bilinmiyor. Mustafa Akansoy ile bir ekip bugün muayene ile ilaçları ve tedavileri yeniden düzenleyecek. Eczacılar Birliği, koli koli ilaç bağışına hazır.

Ya hastaneler içindeki bakıcı mafyası? Gecede 300 TL vererek ancak ailenize bakıcı bulabiliyorsunuz... Hemşire uğraşmayacak, doktorun görevi değil tamam ama. 300 TL nedir arkadaş. Tam bir soygun düzeni, söğüşleme sektörü. Oysa bir sistem gelebilir

Bu olay, hesap sormadan kapatılamaz. Sorumluklar vardır. Vakıf yönetimi sorumludur, orayı ticarethane zannettiler. Vakıflar sorumludur, bildi, adım atmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi sorumludur, Çalışma bakanı sorumludur, yazılan raporu okuyup gereğini yapmadılar

İskele Halk Vakfı Yaşlılar Evi’nde kış bahara dönüyor. Kolay olmayacak ama olacak… Ya diğerleri? Nere elinizi atsanız dökülüyor. Memleketin altının üstüne gelmesi gerekiyor. Ne yasa tanıyan var ne uygulayan ne de denetleyen. Yazık bu memlekete…

Diğer yandan hükümet kurma çalışmalarında en ince detaya kadar bilgi vermeye hazırız. Her parti kendi hesabın yaparken, DP dağılma aşamasında. HP temkinli, CTP uzak. Yine herkesin kendini düşündüğü bir ortamdayız

8.45’de yayındayız. Bildiklerimizi anlatmaya, doğruları söyleme gayretinde olmaya devam edeceğiz. Beğenmeyenler, hakaret edenler, "şunun bunun adamı" diyenler çıkacak. Olsun, vicdanıma hesap verirken rahatım. Günaydın

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31/01/2022 08:06