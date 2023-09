Sosyal eylem için sanat atölye çalışmaları ve hibe programı açıklandı. Avrupa Birliği tarafından Visual Voices, Civil Society İnitiative ve The Management Centre of the Mediterranean tarafından yürütülen “Building Community- Art for Social Action” projesinin parçası olan atölye çalışmaları dizisi, katılımcıların sanatı anlamlı bir toplumsal etki aracı olarak kullanma becerilerini, bilgilerini ve ağlarını geliştirmek üzere tasarlandı.

Yapılan açıklamaya göre bu kapsamda 29-30 Eylül’de Ledra Palace Hotel’de sanat temelli eylemler, savunuculuk ve kampanya, iletişim, medya katılımı, çevresel sürdürülebilirlik ve proje sürdürülebilirliği konularında atölye düzenlenecek. Katılımcılar proje kapsamında 7 bin Euro’ya kadar hibe başvurusunda bulunabilecek.

Atölyeye katılmak isteyen STÖ’ler, sanatçılar ve aktivistlerin bugün [email protected] adresine ulaşması istendi.

