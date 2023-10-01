Sosyal Gençlik Derneği NorthernLAND SPORTS FEST'e katıldı

NorthernLAND SPORTS FEST'te düzenlenen anlamlı etkinlik, Sosyal Gençlik Derneği'nin katılımıyla büyük bir başarıya imza attı. Gençler, "Bizler de buradayız!" diyerek, etkinliğe katılarak tüm gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne gideceği 3 km'lik Hayır Koşusu'na (3K Charity Run) gönüllü olarak destek verdiler. Bu destekleri ve farkındalıkları nedeniyle genç üyeler Kadir KUL ve Derviş GÜVENİR, dernek yönetimi tarafından teşekkürle karşılandı.

Kadir KUL, yarışmayı birinci olarak tamamlarken, Derviş GÜVENİR ise dördüncü sırada yer aldı. Bu gençler, yakın zamanda yaşanan üzücü bir depremin ardından kaybettikleri kardeşleri, abileri ve ablaları için iyilik yapmak adına koşuya katıldılar. Gönül sesleri ve ayak sesleriyle "Unutmadık!" mesajı verdiler.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Ruşen KARAKAYA'nın duygu dolu açıklamaları, tüm yarışmacılara ve katılımcılara büyük motivasyon kaynağı oldu. KARAKAYA, "Şampiyonlar için hep birlikte savaşmaya devam edeceğiz. Adalet için İSİAS ortak davamız diyerek, şampiyonlar ölmez diyerek koşuyoruz. Onlar birer sporcu, onlar pes etmeyen, yılmayan çocuklarımızdı… Şampiyonlar ölmez…" dedi.

Sosyal Gençlik Derneği gençleri olarak, iyiliklerin bizi iyileştireceğini ve gönüllerimizi yeşerteceğini vurguluyoruz. İyiliklerimize devam ettiğimiz sürece, küçüklerimiz de bizlerin iyiliklerini gördükçe olumlu yönde büyüyeceklerdir. Vefat eden şampiyonlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bu anlamlı etkinliğe vesile olan ve katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.