Sosyal Gençlik Derneği (SOGED) kuruldu
15/09/2023
Merkezi Gazimağusa’da olan Sosyal Gençlik Derneği (SOGED) kuruldu.
2019 dan beri Sosyal Genç ismi ile varlığını sürdüren gençlik grubu dernekleşerek resmiyet kazandı.
Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
En başta kendisine, ailesine, çevresine ve devletine faydalı olabilecek gençleri yetiştirmeyi misyon edindik. Tüm bunları etik ve ahlaki değerler çerçevesinde gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz.
Bir medeniyetin çöküşünün yegane sebebi cehalettir. Medeniyet, toplumların birbiri ile etkileşimi ile gelişir. Gelişen, değişen ve teknolojinin hakimiyetini kurduğu dünyamızda iletişimimizi ve insancıl duygularımızı yavaşca yitiriyoruz. Bilhassa değerli gençlerimiz bu olumsuzluklardan etkilenmektedir
Eğer yarınlar gençlere aitse onları bugünden inşa etmemiz lazım. Çağdaş yarınlara bilinçli olarak hazırlamamız lazım. İstiyoruz ki, devletimize ve milletimize faydalı olsunlar. İstiyoruz ki; araştırsınlar, sorgulasınlar, eleştirsinler ve kendilerini geliştirsinler. Kültürlerini benimseyip, tanıtsınlar. En doğal hakları gereği eğlensinler ve eğlenerek öğrensinler.
Kısaca öğrenmelerini, eğlenmelerini ve gezmelerini istiyoruz. Ellerinde ve gönüllerinde olanları paylaşmaya teşvik etmek istiyoruz...
Genel Başkan
Eyüphan SUBATAN
As başkan
Sezer SEZER
Genel Sekreter
Ali ŞENDİL
Denetim Kurulu Başkanı
M. Semih SUBATAN
Temsil Kurulu Başkanı
Tevfik YILMAZ
Murat Bayır
Mali işler sorumlusu
Psk. Özkan AKTEN
Faal Üyeler
Cemal ERBÜTLÜ
Mehdi YANAROĞLU
Devrim SERİN
Erol BACI
Onur POLAT
Emcet OKTAY
Fatma ACAR
Selami ÖZİSLAM
Kezban ZARARSIZ
Kurtuluş KARACİĞER