Merkezi Gazimağusa’da olan Sosyal Gençlik Derneği (SOGED) kuruldu.

2019 dan beri Sosyal Genç ismi ile varlığını sürdüren gençlik grubu dernekleşerek resmiyet kazandı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

En başta kendisine, ailesine, çevresine ve devletine faydalı olabilecek gençleri yetiştirmeyi misyon edindik. Tüm bunları etik ve ahlaki değerler çerçevesinde gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz.

Bir medeniyetin çöküşünün yegane sebebi cehalettir. Medeniyet, toplumların birbiri ile etkileşimi ile gelişir. Gelişen, değişen ve teknolojinin hakimiyetini kurduğu dünyamızda iletişimimizi ve insancıl duygularımızı yavaşca yitiriyoruz. Bilhassa değerli gençlerimiz bu olumsuzluklardan etkilenmektedir

Eğer yarınlar gençlere aitse onları bugünden inşa etmemiz lazım. Çağdaş yarınlara bilinçli olarak hazırlamamız lazım. İstiyoruz ki, devletimize ve milletimize faydalı olsunlar. İstiyoruz ki; araştırsınlar, sorgulasınlar, eleştirsinler ve kendilerini geliştirsinler. Kültürlerini benimseyip, tanıtsınlar. En doğal hakları gereği eğlensinler ve eğlenerek öğrensinler.



Kısaca öğrenmelerini, eğlenmelerini ve gezmelerini istiyoruz. Ellerinde ve gönüllerinde olanları paylaşmaya teşvik etmek istiyoruz...

Genel Başkan

Eyüphan SUBATAN



As başkan

Sezer SEZER



Genel Sekreter

Ali ŞENDİL



Denetim Kurulu Başkanı

M. Semih SUBATAN

Temsil Kurulu Başkanı

Tevfik YILMAZ

Murat Bayır



Mali işler sorumlusu

Psk. Özkan AKTEN

Faal Üyeler

Cemal ERBÜTLÜ

Mehdi YANAROĞLU

Devrim SERİN

Erol BACI

Onur POLAT

Emcet OKTAY

Fatma ACAR

Selami ÖZİSLAM

Kezban ZARARSIZ

Kurtuluş KARACİĞER