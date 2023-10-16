Sosyal güvenlik desteğine başvuru yapmayanlar için süre ay sonuna kadar uzatıldı

ads ads ads ads
16/10/2023

ads
Sosyal güvenlik desteğine başvuru yapmayanlar için süre ay sonuna kadar uzatıldı

İhtiyat Sandığı Yasası’nın 8’inci maddesi altında yapılan tüzükte değişikliğe gidilerek, Eylül 2023 - Haziran 2024 devrelerine mahsuben sosyal güvenlik desteği ödemesi almaya hak sahibi olan ancak süresi içinde başvuru yapamayan işverenlerin yapacağı başvurularda başvuru süresi ay sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tüzüğe eklenen geçici maddeyle, Eylül 2023- Haziran 2024 devrelerine ait sosyal güvenlik desteğine başvuru yapamayan hak sahipleri, 31 Ekim 2023’e kadar başvuru yapabilecek.

16/10/2023 22:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Sosyal güvenlik desteğine başvuru yapmayanlar için süre ay sonuna kadar uzatıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.