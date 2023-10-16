Sosyal güvenlik desteğine başvuru yapmayanlar için süre ay sonuna kadar uzatıldı

İhtiyat Sandığı Yasası’nın 8’inci maddesi altında yapılan tüzükte değişikliğe gidilerek, Eylül 2023 - Haziran 2024 devrelerine mahsuben sosyal güvenlik desteği ödemesi almaya hak sahibi olan ancak süresi içinde başvuru yapamayan işverenlerin yapacağı başvurularda başvuru süresi ay sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tüzüğe eklenen geçici maddeyle, Eylül 2023- Haziran 2024 devrelerine ait sosyal güvenlik desteğine başvuru yapamayan hak sahipleri, 31 Ekim 2023’e kadar başvuru yapabilecek.