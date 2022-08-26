Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz sünnet etkinlikleri sürüyor.

Bakanlık açıklamasına göre, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından, her yıl, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik olarak düzenlenen ücretsiz sünnet etkinliği kapsamında, etkinliğin dördüncü bölgesi olan Lefkoşa’da , 47 çocuk Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Üroloji Servisi’nde sünnet oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan sünnet olan çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy sünnet olan tüm çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek emeği geçen tüm doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu konuda aracı olmanın görevleri olduğunu vurgulayan Bakan Taçoy ve ihtiyaç oldukça bu hizmetin devam edeceğini belirtti.

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26/08/2022 16:27