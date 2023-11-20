Sosyal Hizmetler Dairesi’nden çocuk hakları farkındalık etkinliği

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20/11/2023

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Sosyal Hizmetler Dairesi’nden çocuk hakları farkındalık etkinliği


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla, bugün Atatürk İlkokulu’ndaki çocuklara çocuk hakları konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla sunum yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çocuk haklarının anlatıldığı etkinlikte, çocuklara yasal hakları ve bu haklarının hangi durumlarda ihlal edildiği, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda nasıl davranacakları, sosyal hizmet uzmanları tarafından aktarıldı.

20/11/2023 13:27
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TAGS: haber, kıbrıs
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