Sosyal Hizmetler Dairesi'nden ücretsiz sünnet etkinliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, dar gelirli ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettirecek.

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek sünnetler için; 27 Haziran – 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından başvuru kabul edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamasına göre, başvurular, ikamet edilen bölgedeki Sosyal Hizmetler Dairesi şube ve bürolarına yapılacak.

Daha detaylı bilgi, 22 73 743 numaralı telefon aranarak , Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden alınabilecek

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27/06/2022 13:36