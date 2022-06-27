Sosyal Hizmetler Dairesi'nden ücretsiz sünnet etkinliği

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27/06/2022

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Sosyal Hizmetler Dairesi'nden ücretsiz sünnet etkinliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, dar gelirli ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettirecek.

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği  içerisinde gerçekleştirilecek sünnetler için;  27 Haziran – 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında  Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından başvuru kabul edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamasına göre, başvurular, ikamet edilen bölgedeki Sosyal Hizmetler Dairesi şube ve bürolarına  yapılacak.

Daha detaylı bilgi, 22 73 743  numaralı telefon aranarak ,  Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden alınabilecek

27/06/2022 13:36
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TAGS: Sosyal Hizmetler Dairesi, ücretsiz sünnet
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