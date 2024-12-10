Sosyal Hizmetler Dairesi’ne araç bağışı

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10/12/2024

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Sosyal Hizmetler Dairesi’ne araç bağışı

 Sosyal Hizmetler Dairesi’ne, Lefke Sosyal  Hizmetler Dairesi’nde kullanılmak üzere araba bağışlandı.

Çalışma ve Sosyal Güzenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bir grup iş insanı, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne araç bağışında bulundu, araç Lefke Sosyal  Hizmetler Dairesi’nin ihtiyaçları için kullanılacak. Araç anahtarı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanı  Sadık Gardiyanoğlu’na teslim edildi.

Gardiyanoğlu, anahtarı teslim alırken yaptığı konuşmada, 2024’te iki tam donanımlı engelli aracı ve bir minibüs bağışı aldıklarını belirtti.

 Bugün teslim aldıkları araçla Lefke bölgesinin çok  önemli  bir eksikliğinin giderileceğini kaydeden Gardiyanoğlu “Amacımız halkımıza daha iyi ve daha hızlı  hizmet vermektir.  Personellerimizin  de  daha huzurlu  bir şekilde işlemlerini devam ettirmesi bizler için son derece önemlidir. Katkılarından dolayı tüm bağışçılarımıza  çok teşekkür eder, hayırlı olmasını  dilerim.” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü  Alev Ecevit ise Lefke bölgesinde en önemli  sorun olan araç sorunun çözülmesinde, Çiğdem Özsoy himayelerinde katkı koyan tüm bağışçılara teşekkür etti.

 Zehra Özsoy ise bağışçılar adına aracın anahtarlarını Bakan Gardiyanoğlu’na teslim ederek katkı koyan  herkese teşekkür etti.

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TAGS: Sosyal Hizmetler Dairesi, araç bağışı
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