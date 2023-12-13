Sosyal Konut Fonunda Biriken Kaynak Dört Yüz Milyon TL…

ÜLKEYİ YÖNETENLER HEM EKONOMİYİ GELİŞTİRECEK, HEM ÇEVREYİ KORUYACAK, HEM DE GENÇLERİN EV SAHİBİ OLMASININ ÖNÜNÜ AÇACAK BECERİYİ GÖSTERMEK ZORUNDA

TAPU HARÇLARINDA YAPILAN DÜZENLEME İLE TAŞINMAZ MAL KOMİSYONUNA BEŞ MİLYON STERLİN AKTARILDI, SOSYAL KONUT FONUNDA BİRİKEN KAYNAK DÖRT YÜZ MİLYON TL…

Şu anda bu ülkeye verilecek en büyük zarar, “kafatasçı milliyetçilerin”, ilgi çekme adına başlattıkları yolda sokaktaki cadı avıdır. KKTC’de emlak satın alanlar üzerinden başlatılan bu cadı avı, içerisinde hem KKTC hem de 40 bin asker ile bu adada garantörlük görevini yerine getiren Türkiye’ye hakarettir

Meclis Başkanı ve mecliste ısrarla ve inatla bakan olmak isteyen, ama olamayan UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, bu korunun siyasi ayağını oluşturuyorlar. Baktılar gördüler ki ilgi de var, Türkiye’de taraftar da buldular, e KKTC’de de zemini var… Gelsin büyük büyük laflar…

KKTC’de emlak sektörünün bir çekidüzen istediği muhakkak. Dilimizde tüy bitti. Tarım alanlarını belirleyin ve hemen imara kapatın… Hemen. Tarımı yeniden şekillendirelim, ürünü çeşitlendirelim ve Türkiye’den gelen “altından kıymetli” suyu, tarımda doğru kullanalım…

Bir diğer konu da gençlerimizin ev sahibi olması. Dün yazımda anlattım. Avrupa coğrafyasında emlak çok pahalı, KKTC’de mülk edinmek ucuz… Rusya- Ukrayna- Kırgız- Kazak coğrafyası huzura kaçıyor. Irak’ın zenginleri için de KKTC bir huzur adası… İsrailliler için de öyle

Tamam, şu anda emlak alımına büyük bir ilgi var. Fiyatlar uçmuş… Müteahhit memnun… İnşaat sektörünün beslediği alanlar memnun. Perakende sektörü mutlu. Kamu da vergi toplama özürlü olmasına rağmen, bütçe 1.3 milyar TL fazla vermiş durumda…

Şu ya da bu gerekçe ile KKTC’ye artan ilgi ortada. Ortada olmayan tek şey devlet… Atılması gereken adımların tamamı biliniyor. Emlak satışları kayıt altına alınacak. Tarım alanları belirlenecek. Devletin gelirleri artırılacak ve ülkedeki gençlerin ev sahibi olması sağlanacak. Bir de UBP’li vekillerin devleti itibarsızlaştıran adımlarına son verilecek

İnşaat sektörünün, çok ciddi uluslararası alıcılar bulması ile birlikte altyapıda sorunlar yaşadığımız bizim en önemli gerçeklerimizden biridir. Türkiye suyunu doğru kullanamadık, enerji altyapımız geliştiremedik, tarım alanlarını hızlı bir şekilde belirleyerek, kurtarma yoluna gitmedik

İnşaat sektörü gelişirken ülke olarak yaşadığımız gerçekçi sorunlarımızdan biri de gençlerimizin ev sahibi olamayacak noktaya gelmesi. Tüm dünyada emlak fiyatlarının arttığı bir gerçek. Özellikle bir yapının tamamlanması için harcanan malzeme fiyatları uçup gitmiş

Sosyal konut projeleri konusunda hükümetin sürekli açıklamaları var. Özellikle başbakan Ünal Üstel gittiği her yerde Sosyal konut projelerinden bahsediyor. Tapu Harçları Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle yaratılan bir kaynak. Bu kaynakta biriken para, 560 milyon TL’ye ulaştı

Kaynakta biriken para iki noktada kullanılıyor. Birincisi Taşınmaz Mal Komisyonu. Tüzük kapsamında toplanan 560 milyon TL’nin, 5 milyon sterline denk gelen kısmı Taşınmaz Mal Komisyonu’na aktarıldı. Geriye kalan yaklaşık 400 milyon TL ise sosyal konut kaleminde bekliyor

Ülkemizde satılan ev sayısı tapuda yapılan devir işlemleri arasında ciddi bir fark var. Hükümetin öncelikli konusu bu olmalı. Yani diyelim ki 100 ev satıldı, tapuya giden işlem miktarı 20 civarı. Yüzde seksenlik bir satış tapu işlemine gitmediği için devlet de yüksek oranda vergi kaybediyor

Tüm bunların aşılması için hummalı bir çalışma gerekiyor. Birden fazla yasanın değişmesi gerekiyor. bunu yaparken yabancı alıcıların ve yatırımcıların ürkütülmemesi gerekiyor. Devlet vergisini alırken, yukarıda bahsettiğim altyapı çalışmalarının da hızlıca tamamlanması gerekiyor