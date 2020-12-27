Sosyal Medya Dolandırıcılarına Dikkat

Haber Kıbrıs- Özel

İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılığa bir yenisi eklendi. Bu sefer ki dolandırıcılık, ünlü sosyal paylaşım sitesi Facebook ve İnstagram üzerinden yapılıyor. Kullanıcıların şifresini kıran dolandırıcılar, profil sahibinin listesindeki arkadaşlarını bir bir dolandırmaya başlıyor.

Facebook ve Instagram üzerinden mesajlaşan dolandırıcılar " MediaMarktan Yılbaşına Özel Alısveriş Çeki Dağıtılıyor Senide Düsündüm Senin Cep Telin Faturlımiydı" diyerek karşısındakini dolandırmaya çalışıyor.

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27/12/2020 14:50