Sosyal medya fenomeni AP üyesi Fidias Panayotu AB’yi karıştırdı

Rum sosyal medya fenomeni Avrupa Milletvekili Fidias Panayotu, yayımladığı video ve katıldığı bir internet programında yaptığı açıklamalar ile Avrupa Birliğini karıştırdı.

Alithia “Fidias Tercihi Artık Bütün Kıbrıslıları Utandırıyor” başlıklı haberinde Panayotu’nun, yayımladığı bir videoda “Avrupa Parlamentosu’ndaki oylamaları şaibeli bulduğunu belirterek, AP Başkan Yardımcısı Nicu Stefanuta’yı, oylamaları doğru hesaplayamamakla suçladı ve her oylamanın iki defa yapılmak zorunda kalındığını” savundu.

Panayotu’nun, adını da açıkça kullandığı videosuna videoyla cevap veren Stefanuta Panayotu’nun, hakkındaki ithamlarını “yalan iddialar” diye niteleyerek reddetti. Stefanuta, iki oylama yapılmasının süregelen bir şeymiş gibi göstermekle suçladığı Panayotu’ya hitaben “siyasiler tüzükleri öğrensin” çağrısı da yaptı.

Panayotu katıldığı bir internet yayınında ise Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın o mevkiye demokratik yöntemlerle seçilmediğini söyledi, “AB’de gerçek demokrasi var mı*” sorusuna ise “Hayır. Avrupa’daki demokrasinin yanılgı olduğuna inanıyorum.” cevabını verdi.

Gazete 70 bin Rum’un AB seçimlerinde çeşitli sebeplerle oy vererek AP’ye gönderdikleri Fidias Panayotu’nun, yaptıkları ve söyledikleriyle bütün Rumlara zarar vermekte olduğuna dikkat çekti.