Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur: Arabamın üzerine mermi bıraktılar

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, arabasının üstüne notla birlikte mermi bırakıldığını açıkladı.

Haber Global'de yayınlanan 'Tarafını Seç' programına katılan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur oldu.

Uğur programda yaptığı açıklamalar sırasında, "Benim arabamın üzerine mermi bıraktılar. Daha yeni. Ölü bir PKK'lı teröristin cebinden benim, kardeşimin fotoğrafı çıktı. Biz bunları da göze alıyoruz" dedi.

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14/12/2021 14:31