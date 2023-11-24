Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı

Para balyaları ile görüntü paylaşan sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, tutuklandı.

ads ads ads ads
24/11/2023

ads
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı


Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, İstanbul Sarıyer’deki evinden çıktığı sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kimlik sorgulaması yapılan Bozdağ’ın, ”terör örgütü propagandası yapmak” suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı.

Reşit Bozdağ, sosyal medyada paylaştığı para videoları ile gündeme gelmişti. (AA)

24/11/2023 22:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Reşit Bozdağ, haber, kktc
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.