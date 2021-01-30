Sosyal medya fenomeniyseniz Dubai’de corona yok!

Dubai… Dünya çapında ünlülerin akın ettiği, birçok yüksek gelirli vatandaşın boş vakitlerini değerlendirdiği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en turistik bölgesi. Bugünlerde birçok ülkede meydana gelen kısıtlamalar nedeniyle daha çok tercih edilir hale geldi. Öyle ki İngiltere hükümeti Dubai yüzünden tüm yurt dışına çıkışları izne bağlamayı değerlendiriyor.

Dubai üç milyonu aşkın nüfusuyla BAE'de bulunan yedi emirliğin en kalabalık olanı. Bazen şehrin turist nüfusunun yerleşik nüfusu geçtiği bile oluyor. Dünya üzerinde birçok ülke Covid-19 ve bu nedenle getirilen kısıtlamalarla boğuşurken aşılamada önemli bir ilerleme kat eden BAE, tercih edilen noktalardan biri oluyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu ana kadar Covid-19 kaynaklı 838 ölüm meydana geldi. En son açıklanan verilere göre 29 Ocak'ta 3 bin 962 corona virüsü vakası ve 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı zamanda Pfizer/Biontech aşısının kullanıldığı ülkede nüfusun yüzde 30'undan fazlası aşılandı. Ülkede yılın ilk çeyreğinde 10 milyon nüfusun yarısının aşılanması hedefleniyor. Ülkede salgının kontrol altına alınmış olması turistler için en cazip özelliklerden biri.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 71'E ULAŞTI

Yılbaşıyla birlikte ülkede çok sayıda turist ağırlandı. Pandeminin başından bu yana otelcilik için en yoğun ay olan aralıkta yüzde 71'lik doluluk oranına ulaşıldı. Ülkenin uyguladığı açık kapı stratejisi, durgun olan ekonomi için can suyu olarak nitelendirdi. Bu süreçte Covid-19 ile mücadelede alınan önlemlerden taviz verilmedi. Dubai'ye olan uçuşlarda PCR testi zorunluluğu getirildi. Turizm merkezi olan Dubai'de barlar, plajlar ve eğlence mekanları açık kaldı.

ÜLKEDE YILBAŞINDAN BU YANA VAKA SAYILARI İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

BAE'de 1 Ocak tarihinde bin 856 vaka ve Covid-19 nedeniyle 2 ölüm gerçekleşmişti. 29 Ocak tarihine gelindiğindeyse 3 bin 962 ve 7 ölüm meydana geldi. Her ne kadar ülkede önlemler sıkı sıkıya uygulansa da mutant virüsle birlikte artışa engel olunamadı. Rice Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve Dubai: Dünyanın En Hızlı Şehrinin Hikayesi kitabının yazarı Jim Krane, “Küresel bir salgın sırasında yat sahiplerinin parti şehri olmak ne kötü bir şans.” değerlendirmesinde bulundu.

BEDELİ HASTANELER ÖDEMEYE BAŞLADI

Gelişmekte olan pazarları araştıran Tellimer'de analist olan Hasnain Malik şu an bölgede turistlerin sayısının Dubai sakinlerinden fazla olduğunu ifade ederek, bu durumun salgınla mücadelede zorlukları da beraberinde getirdiğini belirtti. Malik, “Politikacılar, salgını yönetmek için en pratik yöntemleri benimsedi. Ancak bu durum salgınla mücadelede aksaklıklara neden oluyor.” açıklamasında bulundu.

Dubai'de görev yapan bir doktor, vaka artışlarının devlet hastanelerinde yoğunluğa sebep olduğunu söylerken, devletin özel hastanelerden, hastaları paylaşmalarını talep ettiğini bildirdi. Yine Dubai'nin lüks bölgelerinden birinde bulunan özel hastane yöneticilerinden biri, neredeyse hiç boş yatak kalmadığını ifade etti. Yönetici, başka bir tesisten yaklaşık 40 yatak talep edildiğini, bu yatakların yarısının Covid hastaları için kullanılacağını, geriye kalan yataklarınsa ciddi vakalar için tutulacağını aktardı.

İngiliz sosyal medya fenomeni James Slock, kış aylarında güzel bir Dubai tatili yaptı.

İNGİLTERE'DEN DUBAİ'YE OLAN UÇUŞLARA KISITLAMA

İngiltere hükümeti Covid-19'la mücadelede ciddi kısıtlamalar getirdi. Ancak ülkede bulunan sosyal medya fenomenleri ve TV yıldızlarının İngiltere’de ciddi kısıtlamalar varken Dubai'ye gitmeleri tepkiyle karşılandı. Ünlülerin havuz başında güneşlenirken verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında paylaşmalarıyla olanlar oldu. Pek çok yıldız ve influencer, paylaşımların altında rencide edici yorumlarla karşı karşıya kaldı.

Yıldızların paylaşımlarına vatandaşla birlikte hükümet de sessiz kalmadı. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Dubai'nin de dahil olduğu BAE'den uçuşların yasaklanacağını bildirdi. Bu ayın başında da Dubai dahil olmak üzere BAE'den gelen uçuşlarda 10 günlük karantina zorunluluğu getirilmişti. Bu durum Dubai ve BAE'nin diğer bölgelerinde bulunan İngiltere vatandaşlarının havalimanlarına akın etmesinde neden oldu.

5.1 milyon takipçisi olan İngiliz influencer Molly Mae Hague, Dubai’de gününü gün etti.

ÜLKE ÇIKIŞLARINDA YOLCULUK NEDENİ BELİRTİLECEK

Devreye, İngiliz Ulaştırma Bakanı'nın ardından, İçişleri Bakanı Priti Patel'de girdi. Patel, yeni tedbirlere göre, yolcuların ülkeyi neden terk ettiklerini belirten bir form doldurmaları gerekeceğini ve seyahat nedenleri yeterli görülmezse seyahat etmelerine izin verilmeyeceğini aktardı. İngiliz havalimanlarında yolcu yoğunluğunun azaltılması gerektiğine işaret eden Patel, “Tatile gitmek bir muafiyet değildir. İnsanların mümkün olduğunca evde kalmaları gerekiyor.” diyerek, kararlılığını ortaya koydu.

Bakanların ardından Başbakan Boris Johnson da bu duruma sessiz kalmadı. Ülkede Covid-19 konusunda önlem almada yavaş kalmak ve ülke sınırlarını yeteri kadar kapatmama gerekçesiyle eleştirilen Johnson, “Boş vakitlerini geçirmek nedeniyle yurt dışına çıkmak yasa dışıdır.” ifadelerini kullandı

PORTEKİZ DE SEYAHATİ KISITLIYOR

Portekiz Covid-19 ile mücadelede salgının bulaş hızını düşürmek adına seyahat kısıtlamalarına gitti. İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita, Parlamento'da yaptığı açıklamada, hükümetin bazı istisnalar dışında hava ve kara yoluyla seyahat etmeyi sınırlayacağını belirtti. Cabrita, “Tüm Avrupa ülkelerindeki bölgelere seyahat kısıtlaması getiren Avrupa Birliği kararına katkıda bulunacağız ve seyahatlerde test ile karantina zorunluluğu getireceğiz.” açıklamasında bulundu. Portekiz geçtiğimiz perşembe günü salgının başından bu yana en yüksek corona virüsü vakasını açıkladı. Hükümet ayrıca okulların en az 14 Şubat'a kadar kapalı kalacağını, uzaktan eğitiminse 8 Şubat tarihinde başlayacağını kaydetti.

Kaynaklar: Washington Post, Bloomberg, Financial Times,SÖZCÜ

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30/01/2021 17:37