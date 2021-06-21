Sosyal medya kullanıcılarına uyarı: 'Banka hesaplarınız dahi boşaltılabilir'

Sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla karşılaştıkları 'profilime kimler baktı' şeklindeki uygulamaların 'tuzak' olduğuna dikkat çeken siber güvenlik uzmanları, kişilerin bu tip hatalara düşmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Bu tip uygulamaların tuzağına düşen kişilerin banka hesaplarının dahi boşaltılabileceği belirtildi.

Siber Güvenlik Uzmanı Vahap Eren, sosyal medyada herkesin karşısına çıkan 'Profilime kimler baktı?' şeklinde yazılara tıklayanlar veya bu site ve uygulamalara bilgilerini giren kullanıcılar hakkında uyarılarda bulunarak, "Bu tarz uygulamalar ile asla profilinize kimlerin baktığını gösteremezsiniz. Peki bu uygulamalarla hedeflenen ne? Telefonlarınıza yüklediğiniz birçok uygulamaya verdiğiniz izinlerle kişisel bilgileriniz çalınabiliyor. Daha ilerisi banka hesaplarınız boşaltılabilir" dedi.



"Bu tarz uygulamalar ile asla profilinize kimlerin baktığını gösteremezsiniz" diyen Eren, "Son dönemde girdiğimiz siteler ya da sosyal medya platformlarında yayınlanan reklamlarda bir uygulama reklamı görüyoruz. 'Profilime Bakanlar' konulu bir reklam, uygulama ile ise kimlerin sizlerin özelikle Instagram’ınıza baktığını öğrenebileceğinizi iddia ediyor. Peki böyle bir durumun imkansız olduğunu biliyor muydunuz" şeklinde konuştu.



Vahap Eren, "Peki bu uygulamalarla hedeflenen ne?" sorusunun da cevabını verdi. Vahap Eren, "Telefonlarınıza yüklediğiniz birçok uygulamaya, verdiğiniz izinlerle kişisel bilgileriniz çalınabiliyor. Hatta daha ötesine gidersek ortamdaki sesiniz dinlenip, kameranıza bile müdahale edilebiliyor, daha ilerisi banka hesaplarınız boşaltılabilir" dedi.

Eren'in uyarıları şöyle:

"Peki neden bu uygulamalar seçiliyor? Sanal korsanlar her zaman insanların zaaflarına göre yöntemler geliştirir. Instagram dünyanın en popüler uygulamalarından bir tanesi ve profilinize bakanları görmek istemeniz de gayet normal; ancak maalesef profilinize bakanları görmeniz mümkün değil. İnsan doğası gereği meraklı ve hesaplarına kimlerin baktığını bilmek istiyor. Bunun birçok çeşitli sebebi olabiliyor. Örneğin; eşinden ayrılmış biri ‘acaba eski eşim profilime bakıyor mu?’ iş arayan kişi ‘acaba başvuru yaptığım firmadan birisi profilimi ziyaret etti mi?’ gibi birçok neden bu merakı artırıyor. Ve insanlar da bu merakını gidermek için bu tür uygulamaları sürekli arıyorlar. Sanal korsanlar da bu zaafları fırsata çeviriyor. Aslında sanal korsanlardan ziyade bazen yabancı devletler dahi istihbarat faaliyetleri amacıyla bu tür uygulamaları kullanabiliyorlar. Bu tür uygulamalar son derece tehlikeli ve riskli, uygulamayı yüklemeniz bir süre açık tutmanız bile kişisel verilerinizin hızlıca başkalarının ellerine geçmesine neden olabiliyor. Çok kritik durumlarda ise şantaj yapılmak suretiyle bu bilgiler kullanılabiliyor. Bu nedenle bu tür uygulamaları kesinlikle yüklemeyin."

Bu habere tepkiniz:



21/06/2021 11:15