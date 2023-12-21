Sosyal medya platformu X'e dünya çapında erişim sorunu

Downdetector.com'a göre sosyal medya platformu X ve X Pro, Perşembe günü erken saatlerde dünya çapında kesintiler yaşadı. Platform yaklaşık bir saatlik kesintinin ardından yeniden erişime açıldı.

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21/12/2023

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Sosyal medya platformu X'e dünya çapında erişim sorunu


Downdetector.com'a göre sosyal medya platformu X ve X Pro, Perşembe günü erken saatlerde dünya çapında kesintiler yaşadı. Platform yaklaşık bir saatlik kesintinin ardından yeniden erişime açıldı.

Eski adı Twitter olan X kullanıcıları, paylaşımları görüntüleyemiyor.

Kullanıcılar, X Pro'da "Gönderiler bekleniyor" yazan bir mesajla ve yükleme sorunlarıyla karşılaşıyor.

Downdetector verilerine göre 47 binden fazla ABD'li kullanıcı X ve X Pro'da erişim sorunlarıyla karşılaştı.

Downdetector, kullanıcılar dahil çeşitli kaynaklardan gelen durum raporlarını toplayarak kesintileri takip ediyor.

21/12/2023 09:14
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TAGS: haber, kıbrıs
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