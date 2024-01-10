Sosyal medya ünlüsüne 1.4 milyon Euro ceza

İtalyan'ın ünlü sosyal medya yıldızı Chiara Ferragni, hayır işi için İtalya'da popüler olan pandoro kekini "Pembe Noel Pandoro" adıyla satışa sundu ve toplamda bir milyon Euro'nun üzerinde bir gelir elde etti.

İtalya Rekabet Kurumu, Ferragni'nin, Torino'daki bir hastanede kemik kanseri tedavisi gören çocukların tedavisine fon toplama gerekçesiyle ülkede ortama fiyatı 3,5 Euro olan ürünü adıyla 9 Euro'ya satışa sunduğunu ifade etti.

İtalya Rekabet Kurumu, İtalya'da Noel ve yılbaşı dönemlerinde tüketilen pandoro satışı ile müşterilerden hayır işleri için para toplamaya yönelik yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara girişmesi sebebiyle 1,4 milyon Euro para cezası kesti.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Ferragni'nin, sosyal medya hesapları vasıtasıyla söz konusu ürünün satın alınarak tedavi gören çocuklara destek olunabileceği vurgusu yaptığı, kendisinin de kampanyaya katıldığını söylediği ancak hasılatlara ve hastaneye yapılan ödemelere bakıldığında durumun böyle gelişmediğinin tespit edildiği kaydedildi" ifadeleri yer aldı.

AFP'de yer alan habere göre, pandoro kekini üreten Balocco isimli firmanın hastaneye birkaç ay önce sadece 50 bin Euro'luk bağışta bulunduğu, Ferragni'nin ise şirketleri üzerinden bu kampanyadan 1 milyon avronun üzerinde hasılat elde etmesine karşın bağış yapmadığı belirtildi.