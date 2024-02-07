Sosyal Medya Üzerinden Yapay Zeka ile Uyuşturucu Dağıtımı yaptı!

Girne Narkotik Şubesi ekipleri, Girne ve Lefkoşa’da yaklaşık 5 ay süren takip sonucu gerçekleştirdiği Yapay Zeka Operasyonunda 11 milyon TL değerinde yaklaşık 4 buçuk kilogram ağırlığında 7 farklı türde uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda tutuklanan 26 yaşındaki Ukrayna uyruklu Oleksii Pakholvhak dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Ahmet Bayram, Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde bulunan ve özel güvenlik tarafından korunan sitede kalan zanlının dairesine 6 Şubat 2023 tarihinde operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından zanlının evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, 19.50-21.00 saatleri arasında yapılan aramada; ikametgahın salon kısmında 20 gram hintkeneviri, hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü; yine ikametgahın mutfak kısmında bulunan buzdolabı kapısı içerisinde bir kilo 800 gram ağırlığında biri açık toplam 17 paket uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çikolata, 30 gram ağırlığında bir paket uyuşturucu madde içerdiğine inanılan “KushKat” marka çikolata, yaklaşık 50 gram 2 paket uyuşturucu madde içerdiğine inanılan “Skittles” marka şeker ve bir paket yaklaşık 5 gram uyuşturucu madde içerdiğine inanılan “Stoney Patch” marka jelibon, 500 miligram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yağ, yatak odasında bulunan komodin içerisinde yaklaşık 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mantar, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain, 10 gram amfetamin türü uyuşturucu, 180 gram ağırlığında hintkeneviri, toplam 88 adet LCD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan pul, yaklaşık 120 gram ağırlığında 2 adet cam kavanoz içerisinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan macun, yaklaşık 20 gram ağırlığında bir adet plastik şişe içerisinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan likit, yaklaşık bir kilo 300 gram ağırlığında Mephedrone türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 3 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde ve yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan reçine ve bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan “Domotec” marka hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, ele geçirilen toplam 4 buçuk kilo uyuşturucu maddenin tahlil için analize gönderileceğini belirtti.

Polis, zanlının sosyal medya üzerinden yapay zeka kullanarak, tespit edilemeyen farklı konumlara uyuşturucu madde bırakıp, alıcılara ulaşmasını sağladığını söyledi. Polis, zanlının Girne ve Lefkoşa’da yürütülen 5 aylık takip sonucu yakalandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan şahıslar olduğunu da belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)