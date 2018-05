Sosyal medyada asla yapmamanız gereken beş şey

Sosyal medyayı hepimizin sevdiğini ya da kullandığını biliyoruz. Fakat sosyal medya düşündüğünüz kadar masum ya da basit olmayabilir, bu yüzden neler paylaştığınıza ya da yazdığınıza dikkat etmeniz sizin açınızdan yararlı olabilir.



1. Çalışıyorsanız iş yeriniz, üstleriniz ya da çalışma arkadaşlarınız, okuyorsanız öğretmenleriniz ve yöneticileriniz hakkında paylaşım yapmayın. Yalnız bu değil, ‘işte çok sıkıldım' ya da ‘hiç çalışmak istemiyorum' tarzı paylaşımlar kötü bir çalışan imajı çizmenize neden olabilir.



2. Çok fazla bilgi paylaşmayın. Evet, sosyal medya her an her yerde birçok amaçla kullanılabilir, ancak özel hayatınızla sosyal medya arasındaki çizgiyi iyi çizmeniz gerekir. Kiminle, nerede, ne yaşadığınızı, ne hissettiğinizi her zaman paylaşmak doğru olmayabilir. Bazı şeyler size ve yakın dostlarınıza özel kalmalı.



3. Siyaset, din, ırk gibi çok tartışmalı konulardan elinizden geldiği kadar uzak durun. Hem kariyeriniz hem de çevreniz açısından en sağlıklısı bu, bize güvenin. Sürekli bu tarz paylaşımlar yapmak ya da böyle tartışmalara katılmak istemediğiniz kadar dikkat çekmenize neden olabilir.



4. Arkadaşlarınızla eğlenmeye çıktığınızda paylaştığınız ya da etiketlendiğiniz fotoğraflara dikkat edin. Tabii ki biraz eğlenmenin ve bunu paylaşmanın bir sakıncası yok, fakat sarhoş olduğunuzun çok belli olduğu fotoğraflar koymak sizin için pek iyi sonuçlanmayabilir.



5. Sırf eğlencesine ya da şakasına da olsa yasal olmayan şeyler yazmayın ve paylaşmayın. Hatta şöyle söyleyelim; polis karşısında söyleyemeyeceğiniz hiçbir şeyi sosyal medyada paylaşmayın. Sosyal medyada paylaştığınız belki de önemsiz olarak gördüğünüz yazıların size nasıl geri döneceğinizi hiçbir zaman bilemezsiniz.



Yazı: Ahsen Çelik