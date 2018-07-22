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Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden şüpheli gözaltında

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22/07/2018

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden şüpheli gözaltında

Anıtkabir'de çektiği provakasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden S.İ gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan S.İ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmanın ardından polis ekipleri, genç kızın yakalanması için harekete geçti. 

Erzurum'un İspir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen 23 yaşındaki S.İ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince halasının Demetevler semtindeki evinde gözaltına alındı. 

Sosyal medyadan provakasyon içerikli görüntü paylaşan S.İ'nin, 19 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için başkente geldiği öğrenildi

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TAGS: Atatürk’e hakaret
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