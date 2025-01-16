Sosyal medyada paylaşılan ilan tepki çekti

Sosyal medyada yayılan bir ilan, insan ticareti iddialarını gündeme taşıdı. İşçi temini konusunda yapılan bu paylaşım, vatandaşlar arasında tepkiye neden oldu ve insan hakları açısından ciddi sorunlar doğurduğu belirtildi.

Paylaşımda, bir kişinin Pakistan ve Bangladeş'ten işçi getirebileceğini belirttiği ifadeler yer aldı. İlanda şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm emekçilerimize merhaba, elemana ihtiyacınız olursa Pakistan ve Bangladeş ülkelerinden; mandrada çalışabilen (küçükbaş, büyükbaş), seracı (traktör kullanabilen) işten anlayan adam getiriyorum."

Açık isim ve telefon numarasıyla yapılan bu paylaşım, kısa sürede büyük tepki topladı. Vatandaşlar, ilanı paylaşan kişi için polisin harekete geçmesini talep etti.