Sosyal medyada “Tanıdık polis var mı” diye sordu!

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21/02/2025

Sosyal medyada “Tanıdık polis var mı” diye sordu!

Ülkemizde iş ve işçi arayanların buluştuğu bir Facebook grubunda dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Sıtkı Tutar adlı kullanıcı, ülkedeki yasal kalış süresini uzatmak için destek aradığını belirtti. Tutar, paylaşımında “Tanıdık polis var mı” diye sordu.

Tutar’ın paylaşımı şöyle: "Merhabalar, nasılsınız? Günlerimi nasıl uzatabilirim? Yardımcı olacak olan var mı? Tanıdık polis falan, muhacerette çok ihtiyacım var, lütfen yardımcı olur musunuz? Teşekkürler."

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