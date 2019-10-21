Sosyal medyada yeni akım: Joker!

Joker filmindeki baş karakterin dans ettiği merdivenler New York'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Bronx'ta Shakespeare ve Anderson caddelerini birbirine bağlayan merdivenlerde her gün yüzlerce kişi 'Joker pozu" verip bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Yeni akımın, hayvanat bahçesi, botanik bahçeleri ve Yankee Stadyumu'na ev sahipliği yapmasına rağmen adı geçmişteki şiddet olayları ve kundaklamalarla anılan Bronx semtinin imajını değiştirebileceği belirtiliyor.

1980'de Rocky Balboa'yı canlandıran Sylvester Stallone'nin koşarak çıktığı merdivenler, büyük üne kavuşmuş ve Philedelphia'da Rocky'nin heykeli dikilmişti.

Bu arada Batman'in azılı düşmanı Joker'i (Arthur Fleck) Amerikalı oyuncu Joaquin Phoenix'in canlandırdığı film, Ekim'de gösterime giren filmler arasında en fazla gişe hasılatı yapan yapım oldu. (BBC Türkçe)

21/10/2019 16:50