Habere küfürle karşılık verdi, polis devrede

Sosyal medyada yayınlanan basit bir haber, ağır küfürle karşılık buldu. Gadara Medya sahibi Turgut Ergel, vatandaş tarafından gönderilen trafikte seyahat eden bir sorunlu bir toplu taşıma aracını haber yaptı.

Haberin altına ağza alınmayacak küfürler yazan Şevket Debreli isimli şahıs, Turgut Ergel tarafından polise şikayet edildi. Ergel’in ailesini hedef alan ağır küfürler, aynı zamanda dava konusu edildi. Ergel, “Basit bir haber ve toplu taşıma ile ilgili sorunları gündeme getirdik. Cevap hakkını kullanabilirdi, küfür etmeyi seçti. Aileme yapılan bu ağır saldırılarla ilgili kendisi ile mahkemede hesaplaşacağım” dedi.

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