Fit görüntülerini ve sağlıklarını korumak ve önümüzdeki yaz aylarında da kendilerinden konuşturmak adına vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu spor salonunda geçiren Eliz Sakuçoğlu, Irmak Ünal ve Hatice gibi isimler haberimize konuk oldu ve sosyal medyanın ‘salon güzelleri’ olarak öne çıktı.

Eliz Sakuçoğlu

Murat Boz’un eski sevgilisi olarak geniş bir kitle tarafından tanınan ve stil danışmanlığı yapan Eliz Sakuçoğlu aynı zamanda fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. 1984 yılında Antakya‘da doğan Eliz Sakuçoğlu, annesiyle babasının 1992 yılında boşanmasının ardından 2005 yılında İstanbul'a taşındı ve profesyonel bir ajans ile anlaşarak fotomodellik yapmaya başladı.

Popçu Boz ile yaşadığı aşkla magazin basınının objektiflerini üzerine çeken Eliz Sakuçoğlu, bu ilişki sonrasında kendisinden söz ettirmeyi bildi. Özellikle son zamanlarda spor salonundan paylaşımlarına hız veren Sakuçoğlu etkileyici karın kaslarını sergilemekten geri durmuyor. Eliz Sakuçoğlu’nun hesabını takip edenler onun yaptığı zor hareketleri görünce yaz ayları için en çarpıcı bikinili karelerin Sakuçoğlu’ndan geleceğini düşünmesi işten bile değil.

Irmak Ünal

Oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal geçtiğimiz yıllarda verdiği bikinili pozlarla bir anda magazin gazetelerinin ve dergilerinin sayfalarını süsledi. İki çocuk annesi 41 yaşındaki Irmak Ünal yaşına göre son derece iyi görünen fiziğiyle yıllara meydan okurken, spor salonundan paylaştığı görüntülerle bu fizik için ne kadar ter döktüğünü de gösteriyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareleriyle yaz aylarına damgasını vuran iki çocuk annesi Ünal, kendisine güveni en yüksek oyuncular arasında yer alıyor.

Hatice

Şarkıcı Hatice de spor salonlarının vazgeçilmez yüzlerinden… Her ne kadar haberimize konu olan diğer iki isimden farklı olarak vaktinin büyük bir kısmını spor salonundan geçirmese de zaman zaman yaptığı paylaşımlarla görüntüsüne önem verdiğinin altını çiziyor.

Geçtiğimiz yaz havuza atlarken çekilmiş ağır çekim videosuyla gündeme damga vuran ve kalçalarıyla uzun süre konuşulan 40 yaşındaki şarkıcı Hatice son olarak bir spor salonu çalışmasından görüntüler paylaşmış ve ‘insanın arkasının sağlam olması lazım’ diyerek ilginç bir benzetmeye imza atmıştı.