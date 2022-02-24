Sosyal Sigorta ödemeleri bugün yapılıyor

Sosyal Sigorta Dairesi’nden  gelir ve aylık alanlar ile kısa vadeli sigorta menfaatlerinin ödemeleri bugün yapılıyor.

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24/02/2022

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Sosyal Sigorta ödemeleri bugün yapılıyor

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Sigorta Dairesi’nden  gelir ve aylık alanlar ile kısa vadeli sigorta menfaatlerinin ödemeleri bugün yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ;Söz konusu maaş  ödemeleri için Sosyal Sigorta Dairesi tarafından 272 Milyon TL ödeme yapılacak. Bu kapsamda emeklilere 265 milyon Türk Lirası,  kısa vadeli sigorta ödemeleri olan işsizlik, ilaç, gözlük yardımı gibi kalemlere de , 7 milyon TL ödeme yapılacak.

Ekonomik daralmanın  yarattığı olumsuzluklar sebebiyle Sosyal  Sigortalar Dairesi  gelirlerinde ciddi  sayılabilecek  azalmalar meydana gelmiştir.

On iki ay prim tahsilatı yapan ancak prim karşılığı olmayan 13. Maaş ödemeleri  ve yaşanmakta olan pandeminin yarattığı ekonomik daralma sebebiyle mali sıkıntı  yaşayan  Sosyal Sigorta Dairesi, maaş ödemeleri için  Maliye Bakanlığı’ndan destek alarak ve yerel bankalardan borçlanmak sureti ile yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Pandemi öncesi  döneme denk gelen Ocak 2020 tarihinde,  3.17 olan aktif pasif oranı 1 Şubat 2022 tarihinde 2.65’e düşmüştür. Yani Ocak 2020 tarihinde 3.17 çalışana 1 sigorta emeklisi düşerken,bugün 2.65 çalışan 1 sigorta emeklisine karşılık gelmektedir. Bu oranın 4 ve  üzerinde olması gerekmektedir. Bu oran ancak ekonomide meydana gelecek olumlu gelişmeler ve ekonomik  büyümenin tekrar sağlanması ile tekrar eski haline dönebilecektir. Tüm  bu olumsuz  sebeplere ve sigortalarda  yaşanan olumsuz  finansal daralmaya rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  sigorta emeklilerinin ödemelerinin tamamını gerçekleştirmiştir.

24/02/2022 13:40
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TAGS: Sosyal Sigorta, ödeme, maaş, emekli, gözlük, ilaç, işsizlik
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