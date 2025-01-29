Sosyal sigorta ve emekli aylıklarına yüzde 11,12 zam yapıldı

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29/01/2025

Sosyal sigorta ve emekli aylıklarına yüzde 11,12 zam yapıldı

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nün önerisi doğrultusunda iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından gelir alanlarla, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara yüzde 11,12 oranında zam yapılmasını onayladı.

Dün Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre,  Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve  Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında hesaplamalar yapılarak, malullük ve yaşlılık sigortası aylıklarına zam uygulanacak. Ölüm sigortasından aylık alanlar da artıştan aynı miktarda hisse oranında faydalanacak.

Ayrıca, devlet bütçesinden ödeme alanlara da 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 11,12 oranında artış uygulanacak. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli gelir almakta olanlar da aynı oranlarda zam alacak.

Bu artışın Sosyal Sigortalar Fonu ve Sosyal Güvenlik Fonu’ndan karşılanacağı belirtilirken, ek bütçe gerekliliği halinde Maliye Bakanlığı yetkili kılındı. Zam kararı Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.

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TAGS: haber, kıbrıs
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