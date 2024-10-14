Sosyal Sigortalar Dairesi: 2024 yılı yoklama işlemleri için son tarih 31 Ekim

Sosyal Sigortalar Dairesi, malullük, yaşlılık, dulluk, yetimlik ve iş kazasından dolayı gelir alan sigortalılar için 2024 yılı yoklama işlemlerinin 31 Ekim Perşembe günü sona ereceğini duyurdu.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, yoklama işlemlerini tamamlamayan sigortalıların, yoklama bildirgelerini Sosyal Sigortalar Dairesi'nin Bölge veya Büro Amirliklerinden ya da dairenin internet sitesindeki "formlar" bölümünden online olarak temin etmesi ve gerekli belgelerle birlikte en geç 31 Ekim Perşembe gününe kadar Daire Bölge veya Büro Amirliklerine teslim etmesi gerekiyor.

3 Haziran 2024 tarihinde başlayan yoklama süreciyle ilgili daha detaylı bilgi Sosyal Sigortalar Dairesi'nin resmi internet sitesinden temin edilebilir.