Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu

Sosyal Sigortalar Dairesi, malullük, yaşlılık, dulluk, yetimlik ve iş kazasından dolayı gelir alan sigortalıların 2024 yılı yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü İlter Ökter tarafından yapılan açıklamada, yoklama işlemlerinin 3 Haziran'da başladığı hatırlatılarak, henüz yoklamasını yaptırmayan sigortalıların, en geç 31 Ekim'e kadar gerekli belgelerle yoklama bildirgelerini teslim etmesi gerektiği belirtildi.

Yoklama bildirgeleri, Sosyal Sigortalar Dairesi'nin bölge/büro amirliklerinden veya web sitesinin "Formlar" bölümünden temin edilebilecek ve online olarak doldurulabilecek.