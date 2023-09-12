Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü, Sağlık Sektöründeki Yolsuzluk İddiaları İçin Şikayetçi

Ülkemizde sağlık sektöründe yaşanan büyük bir yolsuzluk olayı, dikkat çekiyor. Bazı doktorlar, eczacılar ve ilaç depolarının adının karıştığı bu olaya, tepkisiz kalmayan Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü şikayette bulunmak üzere Polis Genel Müdürlüğü'ne gitti.

İddialara göre, bazı doktorlar tarafından yazılan reçeteler, çeşitli eczanelerde şişirilerek devlete büyük bir zarar veriliyordu. Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü, bu illegal faaliyetlere son vermek amacıyla polise ilaç skandalı ile ilgili şikayet için harekete geçti. Söz konusu vurgunun içinde yaklaşık 20 eczanın, 5 doktorun ve bir dizi ecza deposunun adı geçiyor. İddialara göre, suçlular reçeteleri şişirerek geri ödeme talepleri üzerinden haksız kazanç elde ediyorlardı.