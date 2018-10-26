HABER KIBRIS

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tadilat

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26/10/2018

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tadilat

Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği binasında bugün yapılacak tadilat nedeniyle veznelerin kapalı olacağı ve amirlikten tahsilat ve ödemeyle ilgili hizmetler verilemeyeceği duyuruldu.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tahsilat ve ödeme dışındaki tüm hizmetlerin Lefkoşa Bölge Amirliği binasındaki asma katında verileceği belirtilerek, bugün vezne hizmetleri için işlem yapmak isteyen sigortalıların Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bağlı Girne, Mağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke Amirliklerine başvurmaları istendi.

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TAGS: Sosyal Sigortalar Dairesi
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