Sosyal Sigortalar Dairesi’nden duyuru

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının indirimli ödenebilmesi için belirlenen başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne birikmiş prim borçları bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanların borç ve gecikme zamlarını indirimli ödemesine ilişkin başvuru süresi 30 Ocak 2021 tarihine, ödeme süresi ise 26 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Düzenleme, 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 124/2020 ve 125/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası çerçevesinde yapıldı.

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21/01/2021 19:20