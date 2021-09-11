Sosyal Sigortalar Dairesi'nden uyarı

MÜRACAAT SÜRESİ 8 EKİM, ÖDEME SÜRESİ 20 ARALIK TARİHİNE KADAR UZATILDI

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11/09/2021

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Sosyal Sigortalar Dairesi'nden uyarı

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri için  müracaat süresi 8 Ekim, ödeme süresi ise 20 Aralık tarihine kadar uzatıldı.
Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 20 Aralık tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. 
Sosyal Sigortalar Dairesine önceden müracaatı bulunmayanların 8 Ekim tarihine kadar başvuruda bulunmaları, müracaatları onaylananların bu borçlarını 20 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri gerektiği belirtildi.

11/09/2021 09:37
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TAGS: Sosyal Sigortalar Dairesi, BORÇ, HABER, KIBRIS
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