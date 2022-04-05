Sosyal Sigortalar İdare Meclisinde Üye Değişikliği!

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nde iki üyeyi değişti.

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nde görev yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın asıl üyesi Kemal Şöföroğlu nun yerine Ramadan Binatlılı'nın ve yedek üye Bünyamin Merhametsiz'in yerine ise Mehmet Ercilasun'un temsilci olarak atanmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

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05/04/2022 11:02