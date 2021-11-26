Sosyal Sigortalar bugün ve Pazartesi günü kapalı!

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bugün öğleden sonra ve pazartesi günü hizmet vermeyecek.

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26/11/2021

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Sosyal Sigortalar bugün ve Pazartesi günü kapalı!

 Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bugün öğleden sonra ve pazartesi günü hizmet vermeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde artan  pozitif  vakalar dolayısıyla çalışanlar  ve vatandaşların sağlığını riske atmamak  adına bugün  saat 12.00’den itibaren ve 29 Kasım Pazartesi  günü hizmet verilemeyecektir.” denildi.

26/11/2021 12:45
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TAGS: Sosyal Sigortalar, kktc, haber
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