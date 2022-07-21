Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından 6 ilçede işyerleri denetlendi

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21/07/2022

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Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından 6 ilçede işyerleri denetlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından, 20-30 Haziran 2022 tarihleri arasında  6 ilçede yapılan denetimlerde 110 işyeri denetlendi.

Denetlenen işyerlerinde 338  çalışan sigortalı,  178 kayıtlı sigortalı  saptanırken, 98 sigortalının  ise  kayıtlı ancak prim borcu olduğu tespit edildi.

Sigorta denetimlerinde  kayıtlı olup primleri eksik olan  37 KKTC vatandaşı,  47 TC Vatandaşı ve  14 Üçüncü Ülke vatandaşı saptanırken, 11 kişinin  kayıtlı olmasına rağmen  sosyal sigorta prim yatırımlarının  gerçek kazancından daha düşük yatırıldığı tespit edildi.

Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından ortak  yapılan tahkikatlarda ayrıca 22’si KKTC vatandaşı,  22’si TC vatandaşı, 18’i 3.Ülke vatandaşı olmak üzere  toplam 62 kayıt dışı çalışan  tespit edildi.

Ülke genelinde yapılan ortak denetim sonucunda , toplam kayıtsız  çalışan işgücü %18 oranında  tespit edilirken , kayıtsız çalıştırılan  sigortalılar ile  prim borcu olan işyerlerine  Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından  hatırlatma bildirgesi gönderildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy: ‘‘Kayıtdışı  yaşamla  mücadele için denetimler ülke genelinde  artacak.’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan  Taçoy, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan denetim sonuçlarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde   rutin olarak paylaşılacağını ve Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı ile Çalışma Dairesi tarafından  yapılan,     kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik  ortak denetimlerin ,  ilerleyen günlerde  ülke genelinde   etkin bir şekilde artarak devam edeceğini söyledi.

21/07/2022 15:51
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TAGS: hasan taçoy, çalışma
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