Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından 6 ilçede işyerleri denetlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından, 20-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 6 ilçede yapılan denetimlerde 110 işyeri denetlendi.

Denetlenen işyerlerinde 338 çalışan sigortalı, 178 kayıtlı sigortalı saptanırken, 98 sigortalının ise kayıtlı ancak prim borcu olduğu tespit edildi.

Sigorta denetimlerinde kayıtlı olup primleri eksik olan 37 KKTC vatandaşı, 47 TC Vatandaşı ve 14 Üçüncü Ülke vatandaşı saptanırken, 11 kişinin kayıtlı olmasına rağmen sosyal sigorta prim yatırımlarının gerçek kazancından daha düşük yatırıldığı tespit edildi.

Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından ortak yapılan tahkikatlarda ayrıca 22’si KKTC vatandaşı, 22’si TC vatandaşı, 18’i 3.Ülke vatandaşı olmak üzere toplam 62 kayıt dışı çalışan tespit edildi.

Ülke genelinde yapılan ortak denetim sonucunda , toplam kayıtsız çalışan işgücü %18 oranında tespit edilirken , kayıtsız çalıştırılan sigortalılar ile prim borcu olan işyerlerine Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından hatırlatma bildirgesi gönderildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy: ‘‘Kayıtdışı yaşamla mücadele için denetimler ülke genelinde artacak.’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan denetim sonuçlarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde rutin olarak paylaşılacağını ve Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı ile Çalışma Dairesi tarafından yapılan, kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik ortak denetimlerin , ilerleyen günlerde ülke genelinde etkin bir şekilde artarak devam edeceğini söyledi.

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21/07/2022 15:51