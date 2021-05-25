Sosyal Sigortaların Borçlu Cari Hesabı Banka Değiştirdi

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25/05/2021

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Sosyal Sigortaların Borçlu Cari Hesabı Banka Değiştirdi

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Creditwest Bank’taki 30 milyon TL limitli borçlu cari hesabı kapatıldı ve Yakın Doğu Bank’tan 30 milyon TL limitli borçlu cari hesap kullanılmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi’nin ve Borç Yönetim Komitesi’nin kararları doğrultusunda, maaş ödemelerinde sorun yaşanmaması için Creditwest Bank bünyesinde 30 milyon TL'ye kadar limitli borçlu cari hesabın kapatılması ve Yakın Doğu Bank bünyesinde yüzde 20.5 faiz oranı ile 30 milyon TL'ye kadar limitli borçlu cari hesap kullanılmasına, oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine ve borç senedinin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü tarafından imzalanmasına, ayrıca söz konusu borca devlet kefalet senedi verilmesine karar verdi.

25/05/2021 09:41
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TAGS: Yakın Doğu Bank’, Sosyal Sigorta, borç, cari hesap, Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi
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