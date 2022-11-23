Sosyal sorumluluk projesi için UKÜ’de buluştular

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri programı tarafından Serdarlı Belediyesi'ne bağlı köylerde yaşayan 65 yaş ve üzeri kadınlara yönelik kişisel bakım uygulamaları yapıldı.

UKÜ Saç Bakımı ve Güzelik Atölyelerini ziyaret eden Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri programı akademisyen ve öğrencilerini sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiği bu etkinlikten dolayı tebrik ettiğini belirterek, bu yöndeki etkinliklerin devamının gerçekleşmesi için üniversite ile olan iş birliklerine devam edeceklerini kaydetti.

UKÜ Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri bölüm başkanı Dr. Vali Gjinali, öğrencileri nitelikli bireyler olmaları için mesleğe hazırladıklarını aktararak, "Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor ve bu projelerde yer aldıklarında kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Yaptıkları çalışmaların birilerine fayda sağlaması hepimizi gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gjinali, özellikle belediyeler ile ortak etkinlikleri gerçekleştirmek için uğraş verdiklerini bu bağlamda 65 yaş ve üzeri kadınlara yönelik öğrencilerin gerçekleştirdiği kişisel bakım uygulamaları hakkında da bilgi vererek, “Bu bakım uygulamaları içerisinde saç boyama, fön çekimi aynı zamanda cilt bakımları, kaş bıyık alımı ve tırnak bakımları yapıldı” şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projeleri sayesinde program öğrencilerinin el becerilerini geliştirdiğinin altını çizen ve gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında da bilgi veren Gjinali, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini ve bir sonraki çalışmada huzur evlerini ziyaret edip yine kişisel bakım konusunda uygulamalarda bulunacaklarını bildirdi.

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23/11/2022 12:28