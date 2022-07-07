Sosyal yardım maaşı alanlara destek ödemeleri yapıldı…

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07/07/2022

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Sosyal yardım maaşı alanlara destek ödemeleri yapıldı…

Sosyal yardım, engelli ve cemile maaşı alanlara mini ekonomik paket kapsamında ödeneceği taahhüt edilen destek ödenekleri bugün ödendi.

Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre çok sayıda vatandaşın hesaplarına maaşlarından ayrı destek ödeneği bugün aktarıldı.

Başbakan Ünal Üstel geçtiğimiz hafta mini ekonomik paket kapsamında sosyal yardım ve cemile maaşı alanlara 2 bin TL, engelli maaşı alanlara bin TL bayramlık katkıları verileceğini duyurmuştu.

Başbakan Üstel, yardımların büyük bir rahatlama getirmese de bayram öncesi insanlarının kısmen de olsa yüzünü güldüreceğini ifade etmişti.

07/07/2022 14:29
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TAGS: Sosyal yardım maaşı alanlara destek ödemeleri yapıldı…
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