Sosyolog Doğuş Derya Levent College’in konuğu oldu

1948 yılından bu yana, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık'ta kutlanan İnsan Hakları Günü’nde Doğuş Derya Levent College’in konuğu oldu.

9, 10, 11 ve 12. sınıfların katıldığı söyleşi oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Doğuş Derya sohbete “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar.” diyerek başladı. İnsan Hakları Bildirgesi’ndeki maddelerin neler olduğu konusunda bilgiler verdi. Bu maddelerin dünyada ve ülkemizde ne şekilde uygulandığını ya da uygulanmadığını anlattı. Bildirgenin neden uygulanması gerektiğini, uygulamanın sosyal yaşam döngüsü için ne kadar önemli olduğunu günlük hayattan örnekler vererek açıkladı. Öğrenciler ve Derya sık sık birbirlerine sorular yöneltti.

Doğuş Derya konuşmasında insan haklarının, kadın, çocuk, erkek, statü, engellilik ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin, insan onuruna yaraşır muamele edilmesi gerekliliği ile sağlanacağını ifade etti. Bildirgede de var olan; yaşam hakkından din ve inanç özgürlüğüne, onurlu çalışma hakkından sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına varıncaya kadar çok geniş kategorileri ele aldı. İnsan haklarının bölünmez, birbirine bağımlı ve birbiriyle bağlantılı evrensel haklar kümesi olduğunu vurguladı.

Derya konuşmasında, öğrencilerden; evlerinde, okullarında, ülkelerinde ve tüm dünyada yaşananlara karşı araştırmacı davranmalarını ve evrensel olan tüm hakları kendileri ve çevreleri için sonuna kadar savunmalarını istedi.

Söyleşi konuğa takdim edilen çiçek ve alkışlarla sona erdi.

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15/12/2022 11:13